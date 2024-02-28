Hadise'nin yeni sevgilisi Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli?

Mehmet Dinçerler ile evliliği sadece 5 ay süren Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile görüntülendi. Bu gelişmenin ardından Mert Ayaydın'ın kim olduğu merak edildi. Peki, Hadise'nin yeni sevgilisi Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:40
Hadise'nin yeni sevgilisi Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli?
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Şarkıları, kıyafet tercihleri ve cesur danslarıyla sıkça adından söz ettiren Hadise, bu sefer de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mert Ayaydın ile birlikte görüntülenen Hadise, bu gelişmenin ardından yeniden sosyal medyada çok konuşulan isimlerin arasına girdi. Peki, Hadise'nin yeni sevgilisi Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli?

MERT AYAYDIN KİMDİR?

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın ile eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu olan Mert Ayaydın, üniversite eğitimini 2017'de Londra'da tamamladı. 28 yaşında olan Mert Ayaydın ile Hadise arasında 10 yaş var.


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