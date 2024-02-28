Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:40

Güncelleme: 28.02.2024 - 16:40

Şarkıları, kıyafet tercihleri ve cesur danslarıyla sıkça adından söz ettiren Hadise, bu sefer de özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Mert Ayaydın ile birlikte görüntülenen Hadise, bu gelişmenin ardından yeniden sosyal medyada çok konuşulan isimlerin arasına girdi. Peki, Hadise'nin yeni sevgilisi Mert Ayaydın kimdir? Mert Ayaydın kaç yaşında, nereli?

MERT AYAYDIN KİMDİR?

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın ile eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu olan Mert Ayaydın, üniversite eğitimini 2017'de Londra'da tamamladı. 28 yaşında olan Mert Ayaydın ile Hadise arasında 10 yaş var.