Yayınlanma: 28.02.2024 - 13:08

Güncelleme: 28.02.2024 - 13:08

Adalar Belediye Başkanı olarak görev yapan Erdem Gül, 5 yıllık hapis cezası aldı. Bunun ardından sosyal medyada araştırma konusu hâline gelen Erdem Gül, merak konusu oldu. Peki, Erdem Gül kimdir? Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül neden tutuklandı?

ERDEM GÜL KİMDİR?

Erdem Gül, 1967 yılında Giresun'da doğdu. Uzun süre parlamento muhabirliği yaptı ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilciliği görevinde de bulundu. Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Stajyerlik döneminin ardından 1992 yılında ANKA Ajansı'nda profesyonel gazetecilik yapmaya başladı.

Taraf Gazetesi'nde görev yaptı ve 2010 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde AKP ve parlamento muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında Cumhuriyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda Haber Müdürü oldu. 22 Ekim 2014 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirildi.

ERDEM GÜL NEDEN TUTUKLANDI?

26 Kasım 2015 tarihinde MİT TIR'ları haberinden ötürü dönemin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı fakat 92 gün sonra serbest bırakıldı. 6 Mayıs günü yapılan duruşmada, Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davada Can Dündar'a "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilirken, Erdem Gül de aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 9 Mart 2018'de Yargıtay, Erdem Gül'ün beraatına karar verdi.

ERDEM GÜL EVLİ Mİ?

Erdem Gül, evli ve iki çocuğu vardır.