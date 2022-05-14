Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı açılışında konuştu: 'Şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor'

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:21

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte; ilk ihalesi Cengiz İnşaat-Aga Enerji ortaklığına, 'ilave işler inşaatı' ihalesi ise eski AKP Rize Milletvekili Abdulkadir Kart'ın sahibi olduğu Asl İnşaat’a verilen Rize-Artvin Havalimanı'nın açılış törenine katıldı.

Törende, Erdoğan ve Aliyev'in yanı sıra; AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da bulundu.

SAçılışta konuşan Aliyev, "Aziz ve değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aziz kardeşlerim. Yeniden Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Kardeş Türkiye günden güne güçleniyor, gelişiyor" diye konuştu.

ALİYEV'DEN 'KARABAĞ' MESAJI

Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın ilk gününde Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye, Azerbaycan'ın yanındadır demesi, birçokları için mesaj oldu. Türkiye bizim arkamızdaydı. Azerbaycan halkı hiçbir zaman bu kardeşliği unutmayacak. Karabağ'ın imarı için beraber, omuz omuza çalışıyoruz. Aziz dostlar, ben ilk kez Rize'deyim. Uçaktan burayı seyrederken dedim ki, burası cennete benziyor. Rize'nin, Artvin'in, Karadeniz'in tabiatı büyük servettir ama en büyük servet, bu bölgenin insanlarıdır. Yaşasın Rize, yaşasın Türkiye, yaşasın Türkiye ve Azerbaycan birliği."

ERDOĞAN KÜRSÜDE: 'ŞU ANDA UÇAKLARIMIZ BOŞ GİDİP GELİYOR'

Aliyev'in ardından kürsüye çıkan Erdoğan, "Sayın Aliyev, Sayın Bahçeli, Sayın Destici, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Rize - Artvin Havalimanımızın şehirlerimize, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde...

"5 yılda tamamlanan Rize - Artvin Havalimanı, yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli terminali, destek üniteleri ve diğer birimleriyle gerçekten gurur verici bir eser oldu ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Buradan Rizeli hemşerilerime, Artvinli hemşerilerime sesleniyorum, uçaklar boş gidip gelirse bu ne Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Demek ki Rizeli, Artvinli hemşerilerim bu uçakları doldurmalı ki, bu gidip gelişler çok daha farklı şekilde devam etsin."

"Bu topraklarda yaşayanlar ve sılayı rahim için ziyarete gelenler yanında, bölgenin güzelliklerini görmek isteyen herkese Rize-Artvin artık bir uçak bileti mesafesindedir.

Rize'nin turizm potansiyelini değerlendirmek için de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nı halkımızın kullanımına açtık. Bölgemizi, Karadeniz'in üs bölgesini yapacak İyidere Lojistik Limanı'nın da yapımı sürüyor.

İnşallah bölgemiz, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, aydınlık geleceğin lokomotiflerinden biri haline dönüşecektir. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolcuğu hem 2 asırlık tarihi hem de tüm dost ve kardeşleri ile bölgesi için büyük bir başarı hikayesidir."

"Milletimiz senaryoyu çözdüğü için girdiğimiz her mücadelede bugün olduğu gibi yanımızda yer aldı. Bugün, Cumhur İttifakı olarak, aynı mücadeleyi sürdürüyoruz. Şimdi soruyorum, 2023'e bu ruhla hazır mıyız? Durmak yok, yola devam diyor muyuz? Yalanın, iftiranın kol gezdiği dönemde ülkemizi geleceğine hazırlıyoruz.

Küresel ekonomi sisteminin kökünden sarsıldığı dönemde biz yatırımla, üretimle, istihdamla ülkemizi büyütmek için gece gündüz çalışıyoruz. Yabancı düşmanlığı tohumlarını ekmek için her türlü ahlaksızlığı sergileyenlere rağmen bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağız. Buna var mıyız? Bu bayrağı hep daha yukarıya dikmek için yolumuza devam edeceğiz.

Tek vaatleri Türkiye'yi her şeyiyle eskiye döndürmek, kaos çıkarmak olanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Teneke gürültüsünden öte anlamı olmayan patırtılarla gündeme gelmeye çalışanların gerçek yüzlerini en iyi sizler biliyorsunuz. 18 Mart'ta Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Yakın tarihimizin en büyük zaferinin yaşandığı yerde inşa ettiğimiz köprü ile Boğazlarımıza 4. gerdanlığı takmış olduk."

'ELBETTE HATALARIMIZ OLMUŞTUR...'

"Eksiklerimiz elbette vardır, elbette hatalarımız olmuştur ama Türkiye'ye yaşattığımız asırlık atılımlar yanında bunlar devede kulak misalidir. Dünya ateş çemberinden geçerken biz ülkemizi en üst seviyeye çıkartma sorumluluğunun hakkını vermeye çalışıyoruz. Dün başardık, dün üstesinden geldik, bugün de geleceğiz. Çünkü Türkiye belki 100 yılda bir böyle fırsatlar yakalıyor. Bu defa aynı hüsranın tekrar yaşanmasına milletçe izin vermeyeceğiz."

2022 YAŞ ÇAY ALIM FİYATINI AÇIKLADI

"Üretim ve istihdam tarafında işler istediğimiz gibi gidiyor. Hayat pahalılığı ile mücadeleyi enflasyonu dizginleyerek sürdürüyoruz. Bugün buradan 2022 yılı yaş çay alım fiyatlarının müjdesini de paylaşmak istiyorum. Yaş çay alım fiyatı kilogramda 3.87 liraydı, bu yıl yaş çay alımlarında taban fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan desteklemeyi de yüzde 130 artışla 30 kuruşa çıkartıyoruz.

Bir müjde de İkizdere ve Çamlıhemşinli üreticilere. Günde 100'er ton kapasiteye sahip, 5 bin üzerinde üreticiye hizmet verecek fabrikaların inşaatları şu anda projeleri ile birlikte başladı. Bu fabrikalarımız inşallah, önümüzdeki kampanya döneminde çay alımına ve üretimine başlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile diğer kurumlarımıza Arhavi OSB'nin kamulaştırılması çalışmasının süratle tamamlanması talimatını verdim."

"ARTIK KİMSENİN GEÇİM DERDİ İÇİN BAŞKA YERE GİTMESİNE GEREK KALMADI"

"Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimizin ötesine geçirdik. Milletime sesleniyorum. Topluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgenin göç sorununun çözümü konusunda ihtiyaç duyulanları sağlamış olduk."

"Yaptığımız yatırımlarla artık bölgemizde insanlarımızın hayat standartlarını batıdaki şehirlerimizin ötesine geçirdik. Milletime sesleniyorum. Topluluğu görüyorsunuz, heyecanı görüyorsunuz. Artık hiç kimsenin eğitim için sağlık, geçim derdi için başka yerlere gitmesine gerek kalmadı. Hatta gurbette sıla özlemiyle yaşayan vatandaşlarımızın geri dönmesi için gereken her şeyi hazırladık. Bölgenin göç sorununun çözümü konusunda ihtiyaç duyulanları sağlamış olduk."

MALİYETİ 1.7 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılıyor. Havalimanının açılışından önce ilk yolcu uçağı da piste indi. 3 milyon metrekare alanda inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı, 45 metre genişlik ve 3 bin metre uzunluğunda piste sahip.

'Çay bardağı' şeklindeki kulesiyle gündem olan Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'deki havalimanının temeli 3 Nisan 2017'de atıldı. Yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olan havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor. Havalimanının maliyetinin ise 1.7 milyar TL'yi aştığı hesap ediliyor.

İLK İNİŞ GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Havalimanı'ndan saat 08.30'da kalkan Türk Hava Yolları'na ait TK 2538 sefer sayılı "Rize-Artvin" adlı yolcu uçağı, 10.35'te Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptı.