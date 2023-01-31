Michael Jackson'ın hayatı film oluyor... Pop kralını canlandıracak isim belli oldu
'Billie Jean', 'Beat It', 'Thriller', 'Black or White' gibi sayısız şarkıya imza atan 'Popun kralı' unvanlı şarkıcı Michael Jackson'un hayatı beyaz perdeye aktarılıyor. 2009'da aramızdan ayrılan ünlü sanatçıyı, söz konusu filmde canlandıracak isim belli oldu.
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 2009 yılında yaşama veda eden ‘Popun Kralı’ ünvanlı efsane sanatçı Michael Jackson’ın yaşamını konu alacak filmde, ünlü sanatçıyı yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak.
Jaafar Jackson dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Michael Amcamın hikayesini hayata geçirmekten gurur ve onur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara, yakında görüşürüz” ifadelerini kullandı. Jaafar Jackson, Michael Jackson’un erkek kardeşi ve yine şarkıcı olan Jermaine Jackson’un oğlu.
FİLMİN YÖNETMENİ DUYURDU
Filmin yönetmeni Antoine Fuqua ise “Michael olarak Jafaar Jackson’ı duyurmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.
Önceki yapımlarıyla bir çok ödül alan yönetmen Antoine Fuqua, ilk olarak başrolünde Denzel Washington’un oynadığı ‘Traning Day’ adlı yapımla ismini duyurmuştu. Fuqua yine başrolünde Denzel Washington’un oynadığı ‘Equalizer’ film serisiyle başarısını devam ettirdi.
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