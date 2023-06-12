Miçotakis: Türkiye'nin ülkemizin içişlerine karışmaya hakkı yoktur

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:18

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:19

Yunanistan eski Başbakanı ve Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'daki genel seçimlere müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

Kiryakos Miçotakis, Gümülcine'deki Türk konsolosluğunun ana muhalefetteki SYRIZA'nın iki adayı için kampanya yürüttüğü iddiasında bulundu.

Miçotakis, Batı Trakya Türk Azınlığının araçsallaştırılabileceğini ve bu seçimlerde azınlığın sosyal ve ekonomik dokuya entegrasyonuna aykırı bu tür hamlelerin yapıldığını söyledi.

Batı Trakya'yı "çok hassas bir bölge" olarak tanımlayan Miçotakis, "Azınlığın, Türkiye ve Türk Konsolosluğu tarafından çok iyi bir şekilde araçsallaştırılabileceğini çok iyi biliyorsunuz ve bu seçimlerde Rodop ve İskeçe'de bazı adaylar lehine Türk Konsolosluğu tarafından güçlü müdahaleler yapıldı" dedi.

"ERDOĞAN'A İLETECEĞİM"

Durumun "çok ciddi" olduğunu vurgulayan Miçotakis, "Artık, Türkiye'nin azınlığı araçsallaştırmasını kabul etmeyeceğim ve bu, Erdoğan'a ileteceğim bir mesaj olacak. Türkiye'nin ülkemizin içişlerine karışmaya hakkı yoktur" diye konuştu.

Miçotakis, "Azınlık, Müslüman azınlık, kesinlikle korunmaktadır. Ve esasen Türk revizyonizminin görüşlerini savunan Türkiye'ye ve Türk Konsolosluğuna dost insanları seçmek için bu tür sert müdahale uygulamalarına son verilmelidir. Ancak bunu yapmak için tüm partilerin işbirliğine de ihtiyacımız var. Ne yazık ki şu ana kadar bunu başaramadık" diye ekledi.

"ÜLKELERİN POLİTİKALARI BİR ANDA DEĞİŞMEZ"

Son aylarda Türkiye'nin, Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinde "önemli bir azalma" olduğunu kaydeden Miçotakis, şunları kaydetti:

"Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bir iyi niyet ortamı oluştuğuna inanıyorum. Türkiye ile daimi bir gerilim içinde yaşamaya mahkum olduğumuza inanmıyorum. Saf değilim. Ülkelerin politikaları bir anda değişmez. Ancak, Türkiye'nin içinde bulunduğu çok zor durum nedeniyle bugün Batı'ya geçmişte olduğundan daha fazla ihtiyaç duyduğunun farkındayım."

Miçotakis, Meriç Nehri'ndeki çitin tamamlanacağını ve seçilmesi halinde ilk seyahatinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne olacağını söyledi.