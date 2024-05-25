Miçotakis'ten Erdoğan çıkışı: 'Onun izlediği yol da budur...'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Yunanistan, Türkiye ile olan anlaşmazlıklarını unutmuyor. Ancak bu, her zaman parmağımız tetikte yaşamak zorunda olduğumuz anlamına da gelmiyor” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.05.2024 - 14:01
Miçotakis'ten Erdoğan çıkışı: 'Onun izlediği yol da budur...'
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde ülke genelinde gerçekleştirdiği turlar kapsamında Agrinio kentinde halka hitap etti.

Miçotakis, Türk-Yunan ilişkileri konusunda “İki yıl önce ‘provokasyonlar dursun ve görüşmeler başlasın’ demiştim. Ve şimdi Sayın Erdoğan'ın izlediği yol da budur” ifadelerini kullandı.

Türk-Yunan sorunları kapsamında “hepsinin bir paket halinde çözüm masasında tartışılmadığını” kaydeden Miçotakis, “Yunanistan, Türkiye ile olan anlaşmazlıklarını unutmuyor. Ancak bu, her zaman parmağımız tetikte yaşamak zorunda olduğumuz anlamına da gelmiyor” dedi.

“Yunanistan'da ve Türkiye'de bazı insanların Türk-Yunan krizinden beslendiğini savunan Miçotakis, şunları kaydetti:

“Politikamızın sonuçları hakkında, göç akınlarının azaldığını gören Yunan vatandaşlarımıza sorun. Ya da Türk ziyaretçilere verilen vizeler sayesinde yerel ekonomilerinin canlandığını gören ada sakinlerimize... Yunanistan'ın şu anda uluslararası bağlamdaki konumuna da bakınız: Hemen yanı başımızda Orta Doğu yanarken ve Avrupa'nın kalbinde savaş sürerken komşumuzla çatışma mı, yoksa bir arada yaşama çabası mı?”


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