İstanbul Havalimanı'nda 'küresel kesinti' tedirginliği

Yazılım sisteminin küresel çapta aksamasının ardından bir çok havalimanında uçuşlar durduruldu. İstanbul Havalimanı’na gelen yolcularda ise tedirginlik sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:30
İstanbul Havalimanı'nda 'küresel kesinti' tedirginliği
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Küresel çapta yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.

Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken, bazı bankalarda ise işlemler yapılamaz hale geldi.

İstanbul Havalimanı’nda operasyonların aksamadan sürdüğü, yurtdışı bilet kontrol noktalarında ise yoğunluk olduğu görüldü.


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