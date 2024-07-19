İstanbul Havalimanı'nda 'küresel kesinti' tedirginliği
Yazılım sisteminin küresel çapta aksamasının ardından bir çok havalimanında uçuşlar durduruldu. İstanbul Havalimanı’na gelen yolcularda ise tedirginlik sürüyor.
Küresel çapta yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.
Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken, bazı bankalarda ise işlemler yapılamaz hale geldi.
İstanbul Havalimanı’nda operasyonların aksamadan sürdüğü, yurtdışı bilet kontrol noktalarında ise yoğunluk olduğu görüldü.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yunan şarkıcıdan açıklama geldi!
- Mustafa Sarıgül’den yeni paylaşım!
- Kızıyla ilgili soru Destici'yi kızdırdı
- TFF'nin yeni başkanı belli oldu!
- Tahliye kararı!
- ‘Bir yemeğe 168 bin lirayı veren adam AYM üyesi’
- En yüksek maaşlı işler belli oldu
- Yunan şarkıcıdan skandal ifadeler!
- 'Bundan utandığınızı hiç aklıma getirmedim'
- Kötü niyetli bir saldırıdan daha aklanarak çıktık!