İstanbul Havalimanı'nda 'küresel kesinti' tedirginliği

Yayınlanma: 19.07.2024 - 12:30

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:32

Küresel çapta yazılım konusunda kırmızı alarm verildi. Küresel çapta yaşanan sıkıntı nedeniyle bankacılık, havacılık, sağlık sektörlerinde aksamalar yaşanmaya başladı.

Dünya genelinde birçok havalimanında uçuşlar durdurulurken, bazı bankalarda ise işlemler yapılamaz hale geldi.

İstanbul Havalimanı’nda operasyonların aksamadan sürdüğü, yurtdışı bilet kontrol noktalarında ise yoğunluk olduğu görüldü.