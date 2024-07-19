Crowdstrike nedir? Microsoft neden çöktü?
Bu gece yayınlanan Crowdstrike güncellemesi tüm bilgisayar sistemlerini çökmesine neden oldu. Peki, Crowdstrike nedir? Microsoft neden çöktü?
Dünya genelinde global mavi ekran sorununuz bulunuyorsa bu Microsoft Crowdstrike güncellemesinden kaynaklı olabilir. Dün geceden itibaren Türkiye'de onlarca site Crowdstrike güncellemesine takıldı ve siteler çöktü. Peki, Crowdstrike nedir? Microsoft neden çöktü?
CROWDSTRIKE NEDİR?
Siber güvenlik uzmanlarına göre sorunun kaynağı olarak karşımıza antivirüs yazılımı olan CrowdStrike çıkıyor. CrowdStrike antivirüs yazılımı Windows bilgisayarların çökmesine neden oluyor. Hatırlatmak gerekirse büyük şirketlerin kullandığı pek çok uygulama, ödeme sistemi veya web sitesi Windows sayesinde çalışıyor. Windows bilgisayarların kapanması bu sistemlerin de kapanmasına ve hizmet sağlayamamalarına neden oluyor.
Microsoft krizinden etkilenenler arasında London Stock Exchange, ABD'deki pek çok havayolu şirketi ve havalimanı, Avustralya ve Birleşik Krallık'taki ödeme sistemleri, Berlin ve Amsterdam havalimanları, bankalar ve medya kuruluşları yer alıyor.
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