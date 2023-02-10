Depremzedelere yardım malzemesi taşıyan TIR'da uyuşturucu bulundu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 13:36

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 13:36

Hollanda basınında yer alan haberde, Türkiye'ye yardım malzemesi götüren bir TIR'ın içinde uyuşturucu bulunması üzerine polis eskortunda Rotterdam'ın Maasvlakte bölgesine götürüldüğü belirtildi.

Perşembe günü 08:30'da gerçekleşen olayda, yardım konvoyunun 6 TIR'dan oluştuğu ve birinde depremzedeler için yardım malzemelerinin yanı sıra uyuşturucu da bulunduğu kaydedildi.

İçinde uyuşturucu bulunan TIR ile diğer beş TIR ve şoförlerinin Maasvlakte'de gözetim altına alındıkları ifade edildi.

YARDIMLAR İADE EDİLECEK

Öte yandan, Lahey merkezli nakliye şirketinin, araçlarının önüne Türk bayrakları ve bağış kampanyası afişleri astığı öğrenildi.

TIR'ların, Lahey'deki bir Türk kültür merkezi tarafından toplanan eşyalarla yola çıktığı belirtildi.

Uyuşturucuların yardım malzemelerinin arasına nasıl ve kimler tarafından gizlendiği henüz tespit edilemedi.

Hollanda polisi, TIR'lardaki yardım malzemelerinin, soruşturmanın ardından mümkün olan en kısa sürede yardım kuruluşuna iade edileceğini söyledi.

