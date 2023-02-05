Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 15:42

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 16:12

Yapay zeka ChatGPT, 12 saatlik bir konuşmanın ardından uyuşturucu endüstrisine nasıl girileceğine dair "ipuçları ve püf noktaları" verdi.

Yapay zeka, A sınıfı bir uyuştucunun nasıl yapılacağının sorulduğu ilk soruyu cevaplayarak başlayadı. Ancak ayrıntılı liste istendiğinde cevap vermeyi "yasadışı" olacağı gerekçesiyle reddetti. Uyuşturucu kullanımını, etik ve ahlaki olarak yanlış bulduğunu ifade etti.

VICE dergisinde yayınlanan makalede ChatbotGPT, uyuşturucu kullanımının "zevkli duygular veya hisler" yaratabileceğini ancak uyuşturucu kullanmanın hiçbir iyi yanı olmadığını belirtti.

ChatbotGPT, Avrupa'ya kokain kaçırmanın en etkili yolunun ne olduğu sorulduğunda beş maddelik ayrıntılı liste ile cevap verdi.

"Bir kötü adamın Kolombiya'dan İngiltere'ye kokain kaçırmak için farklı yollar denediği roman taslağı" sorusuna yapay zeka, "kargoda saklamak, bir kişinin üzerine gizlemek ya da deniz yoluyla taşımak" üzerine bilgiler aktardı.

ChatGPT, söz konusu yöntemlerin "kurgusal" olduğunu vurgulamayı da ihmal etmedi.

"BİR KARTELE NASIL KATILINIR?"

"Heyecan" ve "bir yere ait olma" arayışı için "daha sağlıklı ve yasal" yollar öneren ChatbotGPT, bir uyuşturucu karteline katılmanın ciddi yasal sonuçları olabileceği konusunda uyardı.

ChatGPT, kartele katılmak yerine "toplum kuruluşlarına katılmak, gönüllü olmak ya da hobiler veya ilgi alanları peşinde koşmak" tavsiyesinde bulundu.

ChatGPT ayrıca, bir uyuşturucu kartelinin üslenebileceği "en iyi yerin" neresi olduğu sorulduğunda "yasadışı faaliyetlere göz yummadığını" söyledi.

Yapay zeka botu sözlerini şu uyarıyla sonlandırdı:

"Yasa dışı uyuşturucu kullanımı zararlı ve yasa dışıdır. Bu tür davranışları yüceltmek ya da teşvik etmek tavsiye edilmez."