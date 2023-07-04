Milyarderler, yılın ilk yarısında servetlerine servet kattılar

Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:42

Güncelleme: 04.07.2023 - 11:42

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin her bir üyesi geçtiğimiz altı ay boyunca günde ortalama 14 milyon dolar kazandı.

Bu, ekonominin Covid-19 kaynaklı bir çöküşten toparlandığı 2020'nin arka yarısından bu yana milyarderler için en iyi yarı yıl oldu.

Kazançlar, yatırımcıların merkez bankası faiz artışlarının, Ukrayna'da devam eden savaşın ve bölgesel bankalardaki krizin etkilerini savuşturmasıyla geniş bir borsa rallisine denk geldi.

S&P 500 %16 ve Nasdaq 100 %39 artarak, yapay zeka konusundaki yatırımcı çılgınlığının teknoloji hisselerini artırmasıyla ilk yarıdaki en iyi yükselişini gerçekleştirdi.

ELON MUSK ZİRVEDE

Tesla Inc. CEO'su Elon Musk, dolar bazında zirveye çıktı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, bu yıl 30 Haziran'a kadar net değerine 96,6 milyar dolar eklerken, Meta Platforms Inc. CEO'su Mark Zuckerberg 58,9 milyar dolar kazandı.

Adani Group'un başkanı olan Gautam Adani'nin net değeri altı aylık dönemde 60,2 milyar dolar kaybederek en çok düşen kişi oldu.

Adani ayrıca, açığa satış yapan Hindenburg Research'ün holdingini muhasebe sahtekârlığı ve hisse senedi manipülasyonu yapmakla suçlamasının ardından 27 Ocak'ta yaklaşık 20,8 milyar dolar kaybederek milyarderler arasında bir günlük en büyük kaybı yaşadı, ancak Adani bu iddiayı reddediyor.

Carl Icahn. Icahn Enterprises LP, Hindenburg'un hisseleri açığa sattığını açıklamasının ardından bir günlük en sert düşüşünü yaşadı ve hisselerin sahip olduğu varlıklara göre önemli ölçüde aşırı değerlendiğini söyledi.

Icahn'ın net değeri 13,4 milyar dolar ya da %57 oranında düşerek Bloomberg Milyarderler Endeksi'nin bu dönemdeki en büyük düşüşünü yaşadı.