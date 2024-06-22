Miras paylaşımı için kocasını komaya soktu: Kan tahlilinde ötenazi ilaçları ortaya çıktı!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:11

Güncelleme: 22.06.2024 - 16:11

Wisconsin Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre 51 yaşındaki Amanda Alicia Chapin, eşi Gary Chapin'in güvenliğini birinci dereceden tehlikeye atma suçlamasını kabul etmedi.

Amanda'nın 2022 yılında kocasından çaldığı barbitüratları üç kez kahvesine koyduğu iddia ediliyor. Suç duyurusuna göre, çift o yılın Mart ayında evlendi ve ardından kadın kocasının çocuklarından birinin imzasını bir vekalet belgesinde taklit etti.

Amanda ayrıca, kocasının ölümü halinde tek ev sahibinin kendisi olmasını sağlamak için evinin tapusunu değiştirmesi konusunda ısrar etti. Tapunun değiştirilmesinden iki hafta sonra Amanda'nın, kocasının kahvesine ilaç katmaya başladığı iddia ediliyor.

Amanda'nın, 70 yaşındaki eşi Gary ile internet üzerinden tanıştığı, ilişkilerinin "başından beri oldukça fırtınalı" olduğu belirtildi.

İlaçların üçüncü ve son dozu Gary'i dört günlük komaya soktu ve kan tahlilinde, hayvanları uyutmak için kullandığı ilaçların aynısı vücudunda bulundu.

Amanda'nın, adam uyanmayınca 911'i aramak için üç saat beklediği bildirildi. Savcılar, komaya girdikten sadece birkaç saat sonra Amanda'nın kişisel e-postasına girdiğini ve avukatı ve çocuklarıyla yaptığı e-posta görüşmelerini kendisine iletmeye başladığını söyledi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Sağlık görevlileri kadının evine gelerek onu Gary'i bir hastaneye kaldırdı ve ertesi gün Gary boşanma davası açtı.

Çiftin oğlu, babasının vücudunda uyuşturucular bulunmadan önce, babasının tıbbi aciliyetine neden olduğundan şüphelenerek Amanda'ya yönelik bir uzaklaştırma kararı çıkarmıştı.

Suç duyurusuna göre, Amanda Eylül 2022'de kocasına bir intihar notu göndererek uzaklaştırma kararını ihlal etti ve Gary'nin çocuklarının babalarını "yok etmeye" çalıştığı iddiasıyla Gary'nin intihar etmeye karar verdiğini söyledi.

Lafayette Bölge Mahkemesi Hakimi Barbara W. McCoy bir ön inceleme yapılmasına karar vererek, Amanda'nın ceza duruşmasını 15 Temmuz'a erteledi.

Amanda, eyalet ıslah evinde en fazla 12,5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.