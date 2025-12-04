Mısır'da timsah paniği… Köye akın ettiler!

Mısır’ın kuzeyindeki Şarkiye’ye bağlı Belbeys kentinin Zawamel köyünden bazı vatandaşlar, farklı boyutlarda birden fazla timsahın köye akın ettiğini gösteren videolar paylaştı. Köylüler, timsahların kontrol altına alınması için yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Bölge sakinleri, son birkaç gün içinde su kanalında olağan dışı hareketler fark ettiklerini, ardından timsahların ortaya çıktığını söyledi. Bazı köylüler ise timsahların yalnızca suda kalmadığını, çevredeki kara alanlarına da çıktığını söyleyerek, bunun özellikle okula gidip gelen çocuklar başta olmak üzere vatandaşların hayatını tehdit ettiğini ifade etti.

تماسيح في مصرف مائي بالشرقية تثير القلق بين الأهالي.. والمحافظة تدفع بفرق من الطب البيطري والبيئة #العربية_مصر pic.twitter.com/8BnVXBuy0h — العربية مصر (@AlArabiya_EGY) December 3, 2025

VALİLİKTEN ACİL EYLEM PLANI

Şarkiye Valisi, Mühendis Hazem El-Ashmouni, yerel basına yaptığı açıklamada, durumla ilgili acil bir müdahale planı hazırlandığını duyurdu.

Vali, timsahların yerleşim bölgelerine yaklaşmasını önlemek için tahliye kanalının çevresinin güvenlik altına alındığını, vatandaşların korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti. Kontrol tamamen sağlanana kadar önleyici uygulamaların devam edeceğini vurguladı.