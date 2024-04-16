Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin hafta sonu Türkiye'yi ziyaret ederek, mevkidaşı Hakan Fidan ile bir araya geleceği belirtildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:51
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Abone Ol google-news

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Bir Türk diplomatik kaynak, Şukri'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Gazze'deki durumu ele almasının beklendiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Şukri ve Fidan, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeleri de değerlendirecek.

Ziyaret, İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel gerilimi azaltmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladığı bir döneme denk geliyor.


Mısır haberleri gazze haberleri

İlgili Haberler

İftar sofralarınıza renk katın: Mısır çorbası tarifi...

İftar sofralarınıza renk katın: Mısır çorbası tarifi...
İsrail, ABD ve Mısır istihbarat şefleri Kahire'de bir araya geliyor

İsrail, ABD ve Mısır istihbarat şefleri Kahire'de bir araya geliyor
İsrail heyeti, Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüşmek için Mısır'a gidecek

İsrail heyeti, Hamas ile esir takası ve Gazze'de ateşkes müzakerelerini görüşmek için Mısır'a gidecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?

Netanyahu'dan flaş karar... İran’a yönelik 'karşı saldırı' yapılacak mı?
Ceyda Düvenci aşkını ilan etti! Yeni sevgilisinden romantik paylaşım geldi

Ceyda Düvenci aşkını ilan etti! Yeni sevgilisinden romantik paylaşım geldi
AKP ve MHP’liler erteliyordu: Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje kabul edildi

AKP ve MHP’liler erteliyordu: Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje kabul edildi
Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba oluyor

Dünyaca ünlü oyuncu Henry Cavill baba oluyor
Diyarbakır'da acı olay: Doktor, gittiği atış poligonunda intihar etti

Diyarbakır'da acı olay: Doktor, gittiği atış poligonunda intihar etti
‘Çingene Kızı’ rekor ziyaretçi akınına uğradı

‘Çingene Kızı’ rekor ziyaretçi akınına uğradı
İBB Meclisi'nde ilk toplantı... O anlar gündem oldu: 'AK Parti grubunun teklifini oylarınıza sunuyorum, oy çokluğuyla reddedilmiştir...'

İBB Meclisi'nde ilk toplantı... O anlar gündem oldu: 'AK Parti grubunun teklifini oylarınıza sunuyorum, oy çokluğuyla reddedilmiştir...'
Günlük burç yorumları: 17 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu