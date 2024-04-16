Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Yayınlanma: 16.04.2024 - 13:51

Güncelleme: 16.04.2024 - 13:51

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin hafta sonu Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

Bir Türk diplomatik kaynak, Şukri'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret sırasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Gazze'deki durumu ele almasının beklendiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığına göre, Şukri ve Fidan, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerdeki son gelişmeleri de değerlendirecek.

Ziyaret, İran'ın hafta sonu İsrail'e yönelik misilleme hava saldırısının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın bölgesel gerilimi azaltmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladığı bir döneme denk geliyor.