İftar sofralarınıza renk katın: Mısır çorbası tarifi...
Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biri olan mısır çorbası, iftar sofralarınızı lezzetle taçlandıracak harika bir seçenektir. Hem pratik hem de lezzetli bu çorba tarifiyle, iftara hafif ve keyifli bir başlangıç yapabilirsiniz. Mısır çorbası, hafifliğiyle hem midenize hem de sofranıza renk katacak.
Mısır çorbası, hafif ve lezzetli bir seçenek olarak birçok kişinin favori çorbasıdır. Sıcak veya soğuk olarak tüketilebilen bu çorba tarifi, iftar sofralarınıza renk ve lezzet katacak özel bir seçenektir. İftar sofralarınıza hafif ve sağlıklı bir başlangıç yapmak için mısır çorbasını deneyebilirsiniz. Peki, iftar sofralarınıza renk katacak bu lezzet nasıl yapılır? İşte nefis mısır çorbası tarifi...
MISIR ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet kuru soğan
5 su bardağı sebze suyu (veya normal su)
5 adet mısır (büyük boy)
2 tatlı kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı karabiber
1/4 demet maydanoz
MISIR ÇORBASI TARİFİ YAPILIŞI
Mısırları dik tutarak, keskin bir bıçakla yukardan aşağıya doğru keserek tanelerini koçanından ayırın.
Bir tencereye zeytinyağı ve tereyağını ekleyerek orta ateşte eritmeye başlayın.
Üzerine küçük küpler halinde doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşinceye dek kavurun.
Suyu, mısır tanelerini, koçanları, tuzu ve karabiberi ekleyin.
Orta ateşte pişirerek kaynamaya bırakın.
Kaynayan çorbanın altını kısıp, kapağını kapatarak yaklaşık 15 dakika, mısırlar yumuşayana dek pişirin.
Mısır koçanlarını tencereden çıkarın.
Kalan malzemeyi bir el blendırıyla pürüzsüz bir kıvama gelene dek çekin.
10 dakika daha pişirdikten sonra, doğranmış maydanozları da ilave ederek servis edin.
Afiyet olsun!
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