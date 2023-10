Hamas, 'esirleri Gazze'nin her yanına dağıttık' dedi... İsrail hava operasyonu düzenledi!

Filistin merkezli Hamas örgütü, 7 Ekim sabahı, İsrail hedeflerine yönelik tarihte benzeri görülmemiş şiddette bir operasyon başlattı.

Örgüt, Gazze Şeridi yakınlarındaki yerleşim yerlerinin yanı sıra Aşdod, Aşkelon, Berşeva gibi kentleri 5 bine yakın füzeyle hedef aldı. Tel Aviv ve Kudüs de saldırılardan payını aldı.

Öte yandan Hamas militanları planörler, motosikletler ve hafif kara araçlarıyla sınırı geçerek İsrail askeri noktalarına sızdı ve burada yaşanan çatışmalarda çok sayıda İsrailli sivil ve asker öldürüldü.

Demir Kubbe sisteminin, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha ederken, bazılarına karşı etkisiz kaldığı görüldü.

Bütün bunlar olurken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'a savaş ilan ettiklerini" ve İsrail ordusunun, onlarca savaş uçağıyla Gazze'ye hava saldırısı başlatıldığını duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. Gallant, Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometre yarıçapındaki alanı askeri bölge ilan etti.

İşte, İsrail-Filistin gerilimine dair son güncellemeler:

- Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında en az 232 Filistinli hayatını kaybetti. Resmi verilere göre Hamas'ın saldırılarında en az 250 İsrailli yaşamını yitirdi. Yaralıların sayısı ise binlerle ifade ediliyor.

- Hamas'ın askeri kanadı tarafından yapılan açıklamaya göre, öldürülen İsraillilerden "birkaç kat daha fazlası" esir alındı. Hamas sözcüsü, esir alınanların Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yayıldığını söyledi.

Hamas tarafından esir alınan Tümgeneral Nimrod Aloni

- Hamas, saldırıların Mescid-i Aksa'ya yapılan saygısızlık ve artan yerleşimci şiddetine bir yanıt olduğunu söyledi.

- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kuşatma altındaki Gazze'de yaşayanlara, "hemen bölgeyi terk etmeleri gerektiğini", İsrail güçlerinin "Hamas'ın tüm sığınaklarını enkaza çevireceğini" söyledi.

Al Jazeera Gazze muhabiri Youmna ElSayed'in bildirdiğine göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanı Pazar gününün erken saatlerinde de devam etti. ElSayed, "Çok şiddetli saldırılar Gazze Şehri'nin merkezini ve nüfusun yoğun olduğu Al Nasr mahallesini sarstı" dedi.

ElSayed, son hava saldırısının sonucunda kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair henüz bir bilgi olmadığını söyledi.

Öte yandan, Lübnan'da faaliyet yürüten Hizbullah örgütü, İsrail sınırındaki askeri noktalara saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

Hizbullah, bugün erken saatlerde güney Lübnan'dan, İsrail'in kuzeyine yönelik havan ve roket saldırıları düzenlendiğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan açıklamada, Dov Dağı bölgesinde "Üç İsrail askeri noktasının hedef alındığı" belirtildi.

Footage shows mortars fired from Lebanon landing in the Mount Dov area pic.twitter.com/qoVK9aEw3X