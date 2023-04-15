Mısır, Türkiye'ye kapıdan vize alma uygulaması başlattı

Yayınlanma: 15.04.2023 - 23:23

Güncelleme: 15.04.2023 - 23:49

Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temaslar devam ederken, normalleşme sürecini hızlandıran bir adım daha geldi.

Mısır'ı ziyaret edecek Türk vatandaşlarına kapıdan vize alma uygulaması başladığı bildirildi.

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, Twitter hesabından söz konusu vize uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Salih Mutlu Şen, "Vatandaşlarımız Mısır'a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun" diye yazdı.

MISIR: TÜRKİYE İLE STRATEJİK İLİŞKİLERE SAHİBİZ

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken uçakta Mısırlı gazeteci Neşet ed-Deyhi'ye verdiği demeçte iki ülke arasında çok boyutlu ilişkiler olduğunu söyledi.

Türkiye ile Mısır'ın, iki büyük ülke olduğunu aktaran Şukri, "Türk tarafıyla yapılan çok sayıda görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti" dedi.

Şukri, "Mısır artık Türkiye ile normal, olumlu ve iyi bir ilişki sergiliyor ve Türkiye ile güçlü temeller ve ortak bir tarih temelli stratejik ilişkilere sahip" diye konuştu.