Mısır’da 8 katlı bina çöktü: 3 ölü, 13 yaralı

Mısır’da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:46
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Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeybatısında yer alan Al-Buhaira’da bulunan 8 katlı bina çöktü.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yetkililer, enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, binanın neden çöktüğünün henüz bilinmediğini ifade etti.


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