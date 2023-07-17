Mısır’da 8 katlı bina çöktü: 3 ölü, 13 yaralı
Mısır’da 8 katlı binanın çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeybatısında yer alan Al-Buhaira’da bulunan 8 katlı bina çöktü.
Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre binanın çökmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Yetkililer, enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtirken, binanın neden çöktüğünün henüz bilinmediğini ifade etti.
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