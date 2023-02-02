Mısır’da hastane yangını: 3 ölü çok sayıda yaralı

Mısır’ın başkenti Kahire’deki hastanede çıkan yangında 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:20
Mısır’da hastane yangını: 3 ölü çok sayıda yaralı
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Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan bir hastanenin radyoloji servisinde yangın çıktı.

Yangında, 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hastanenin bir sivil toplum kuruluşuna ait olduğu belirtilerek yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mısır Yangın Hastane

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