Mısır'da otobüs su kanalına düştü: 19 ölü, 6 yaralı
Mısır’da bir yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düştü.
Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Mısır Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtti.
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