Mısır'da otobüs su kanalına düştü: 19 ölü, 6 yaralı

Mısır’da bir yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 16:41
Mısır'da otobüs su kanalına düştü: 19 ölü, 6 yaralı
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Mısır'ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düştü.

Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Mısır Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. 

Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtti. 



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