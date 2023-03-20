Kahire'de Mısır ve Rus heyeti gıda ve tahıl tedariki konularını görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'yi ziyaret eden üst düzey Rusya heyetle ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, tahıl ve gıda tedariki alanlarında işbirliği konularını ele aldı.

AA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 08:09
Kahire'de Mısır ve Rus heyeti gıda ve tahıl tedariki konularını görüştü
Abone Ol google-news

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'u kabul etti.

Görüşmede, her iki taraf, iki ülke halkları arasındaki tarihi dostluk ile güven ilişkisinden duyulan memnuniyeti dile getirirken çeşitli alanlardaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Sisi ve Rus heyet arasında gıda ve tahıl tedariki alanında işbirliği konusu masaya yatırıldı.

Görüşme, iki ülke ticari, ekonomik, bilimsel ve teknik işbirliği 14. ortak komisyon toplantısının oturumları çerçevesinde gerçekleşti.

 

 


Mısır Rusya

İlgili Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Kahire'de görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile Kahire'de görüştü
Mısır'da tartışma yaratan tavsiye: 'Pahalılıktan şikayetçiyseniz...'

Mısır'da tartışma yaratan tavsiye: 'Pahalılıktan şikayetçiyseniz...'
Mısır'daki tren kazasında en az iki kişi yaşamını yitirdi

Mısır'daki tren kazasında en az iki kişi yaşamını yitirdi

En Çok Okunan Haberler