Sofralarınızı renklendirecek lezzet: Mısır tava tarifi...

Yayınlanma: 30.04.2024 - 19:49

Güncelleme: 30.04.2024 - 19:49

Kahvaltı sofralarınıza renk katacak veya doyurucu bir akşam yemeği olarak tercih edebileceğiniz bu lezzetli mısır tava tarifi, her ısırıkta size mutluluk verecek harika bir lezzet sunuyor. Üzerindeki susam ve çörek otu ile tamamlanan bu tarif, zeytinyağı, mayonez ve acı sosun hafif dokunuşuyla mükemmel bir uyum yakalıyor.

MISIR TAVA TARİFİ

Malzemeler:

Mısır tava için:

2 su bardağı mısır konservesi

1/2 çay bardağı süt

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

Mısır tava pişirmek için:

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tutam susam

1 tutam çörek otu

Mısır tava servis için:

1 tatlı kaşığı mayonez

1 tatlı kaşığı acı sos

MISIR TAVA YAPILIŞI

Mısırları ve geri kalan tüm malzemeyi bir kasede pürüzsüz olana kadar çatalla karıştırın.

Geniş ve yapışmaz bir tavanın tabanını soğukken zeytinyağı ile kaplayın ve karışımı içine döküp üzerine susam ve çörek otu serpin.

Tavayı ocağa alıp orta ateşte pişirmeye başlayın.

Karışımın tabanı sertleşip üzeri de kurumaya başlayınca bir kapak ya da tabak yardımıyla ters çevirip 2-3 dakika daha pişirin.

Mısır tavayı tabağa alıp üzerine mayonez ve acı sos gezdirip sıcak, ılık hatta oda sıcaklığında bile dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!