Asharq Al-Awsat: Türkiye, 34 Müslüman Kardeşler üyesini tutukladı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 13:16

Mısır'ın, Türkiye'nin Libya politikasında değişiklik olmadığı gerekçesiyle normalleşme görüşmelerini askıya almasının ardından Türkiye'den yeni bir adım geldi.

İngiltere merkezli Asharq Al-Awsat gazetesinin haberine göre, 11 Kasım'da Mısır'da düzenlenecek BM iklim zirvesini protesto çağrısı yapan 34 Müslüman Kardeşler üyesi tutuklandı.

Asharq Al-Awsat, bu durumu "Kahire ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde yavaş ilerleyen sürece rağmen ciddi bir adım" olarak değerlendirildi.

Haberde, gözaltına alınanların arasında gazetecilerin de olduğu ve bu kişilerin, "G78" kodu kapsamında, kamu güvenliği için tehlike oluşturdukları gerekçesiyle sınırdışı edilecekler listesine dahil edildiği belirtildi.

'ANKARA DİYALOG İSTİYOR'

Gazeteci ve Müslüman Kardeşler yanlısı Al-Sharq kanalının eski Genel Yayın Yönetmeni Hossam al-Ghamry, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türk güvenlik güçlerinin kendisini evinde gözaltına aldığını ve gideceği yeri belirtmeden sınırdışı edilebileceğini duyurdu.

Ghamry, 11 Kasım'da Mısır'da protesto çağrısı yapmış, Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi'ye karşı şiddetli protestoları teşvik etmişti.

Asharq Al-Awsat, Türkiye'nin bu hamlesi için "Mısır ve Türkiye arasındaki görüşmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay yaptığı açıklamalarda belirttiği gibi, istihbarat servisleri düzeyinde devam ediyor. Ancak Ankara, diyaloğun daha üst düzeylerde olmasını umuyor" dedi.