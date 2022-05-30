Mona Lisa'ya 'pastalı' saldırı

Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseri, pazar günü bir ziyaretçinin saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir kadın kılığına girmiş kişi, pasta fırlatarak tabloyu koruyan cam tabakayı kremaya buladı. İddiaya göre saldırı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:58
Mona Lisa'ya 'pastalı' saldırı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir kişi 'pasta' ile saldırdı. Müzeye peruk ve tekerlekli sandalye kullanarak yaşlı bir kadın kılığında girdiği belirtilen kişi, cam bir çerçevenin içinde muhafaza edilen tabloya pasta fırlattı. 

Tablonun görüntüleri sosyal medyada pazar günü viral oldu. Olaya tanık olanların bildirdiğine göre La Gioconda adıyla da bilinen tabloya yaklaşan kişi aniden tekerlekli sandalyeden kalkarak saldırısını gerçekleştirdi. 

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi salondan çıkarırken müzedeki diğer ziyaretçiler tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 

AMAÇ 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEKTİ' İDDİASI

İddiaya göre saldırı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Söz konusu kişinin salondan çıkarılırken, "Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Dünya'yı düşünün" diye bağırdığı belirtildi. 

TABLO ZARAR GÖRMEDİ

Leonardo da Vinci'nin 1503 ve 1519 yılları arasında ürettiği ve sanat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa, cam bariyer sayesinde herhangi bir zarar görmedi. Bahsi geçen kişinin salondan çıkarılması ve tablonun hızla temizlenmesi sayesinde olay daha fazla büyümedi. 

BU İLK DEĞİL

Öte yandan Mona Lisa tablosu ilk kez saldırıya uğramıyor. 2009'da Rus bir kadın da elindeki çayla dolu fincanı tabloya fırlatmıştı.

Eser 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenirken tekerlekli sandalyeli bir kadın tabloyu kırmızı sprey boyayla boyamış ve müzenin engelliler için rampalar koymamasını protesto etmişti. 1956'daysa Bolivyalı bir öğrenci tabloya taş fırlatmış ve koruyucu camın kırılmasına ve eserin zarar görmesine neden olmuştu. 

Mona Lisa, 1911'de çalınmış ve yaklaşık üç yıl boyunca bulunamamıştı.


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