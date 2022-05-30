Mona Lisa'ya 'pastalı' saldırı

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:58

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir kişi 'pasta' ile saldırdı. Müzeye peruk ve tekerlekli sandalye kullanarak yaşlı bir kadın kılığında girdiği belirtilen kişi, cam bir çerçevenin içinde muhafaza edilen tabloya pasta fırlattı.

Tablonun görüntüleri sosyal medyada pazar günü viral oldu. Olaya tanık olanların bildirdiğine göre La Gioconda adıyla da bilinen tabloya yaklaşan kişi aniden tekerlekli sandalyeden kalkarak saldırısını gerçekleştirdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi salondan çıkarırken müzedeki diğer ziyaretçiler tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Maybe this is just nuts to me??but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ????? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM — Lukeee?? (@lukeXC2002) May 29, 2022

AMAÇ 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEKTİ' İDDİASI

İddiaya göre saldırı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Söz konusu kişinin salondan çıkarılırken, "Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Dünya'yı düşünün" diye bağırdığı belirtildi.

Aquí el momento en que se llevan a quien le aventó un pastel a la Monalisa.pic.twitter.com/HBayMOdcKV — Alejandro Alemán (@elsalonrojo) May 29, 2022

TABLO ZARAR GÖRMEDİ

Leonardo da Vinci'nin 1503 ve 1519 yılları arasında ürettiği ve sanat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa, cam bariyer sayesinde herhangi bir zarar görmedi. Bahsi geçen kişinin salondan çıkarılması ve tablonun hızla temizlenmesi sayesinde olay daha fazla büyümedi.

BU İLK DEĞİL

Öte yandan Mona Lisa tablosu ilk kez saldırıya uğramıyor. 2009'da Rus bir kadın da elindeki çayla dolu fincanı tabloya fırlatmıştı.

Eser 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenirken tekerlekli sandalyeli bir kadın tabloyu kırmızı sprey boyayla boyamış ve müzenin engelliler için rampalar koymamasını protesto etmişti. 1956'daysa Bolivyalı bir öğrenci tabloya taş fırlatmış ve koruyucu camın kırılmasına ve eserin zarar görmesine neden olmuştu.

Mona Lisa, 1911'de çalınmış ve yaklaşık üç yıl boyunca bulunamamıştı.