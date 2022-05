Mona Lisa'ya 'pastalı' saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir kişi 'pasta' ile saldırdı. Müzeye peruk ve tekerlekli sandalye kullanarak yaşlı bir kadın kılığında girdiği belirtilen kişi, cam bir çerçevenin içinde muhafaza edilen tabloya pasta fırlattı.

Tablonun görüntüleri sosyal medyada pazar günü viral oldu. Olaya tanık olanların bildirdiğine göre La Gioconda adıyla da bilinen tabloya yaklaşan kişi aniden tekerlekli sandalyeden kalkarak saldırısını gerçekleştirdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi salondan çıkarırken müzedeki diğer ziyaretçiler tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Maybe this is just nuts to me??but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ????? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM