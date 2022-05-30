Mona Lisa'ya 'pastalı' saldırı
Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa eseri, pazar günü bir ziyaretçinin saldırısına uğradı. Tekerlekli sandalyede oturan yaşlı bir kadın kılığına girmiş kişi, pasta fırlatarak tabloyu koruyan cam tabakayı kremaya buladı. İddiaya göre saldırı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosuna bir kişi 'pasta' ile saldırdı. Müzeye peruk ve tekerlekli sandalye kullanarak yaşlı bir kadın kılığında girdiği belirtilen kişi, cam bir çerçevenin içinde muhafaza edilen tabloya pasta fırlattı.
Tablonun görüntüleri sosyal medyada pazar günü viral oldu. Olaya tanık olanların bildirdiğine göre La Gioconda adıyla da bilinen tabloya yaklaşan kişi aniden tekerlekli sandalyeden kalkarak saldırısını gerçekleştirdi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; güvenlik görevlileri söz konusu kişiyi salondan çıkarırken müzedeki diğer ziyaretçiler tablonun fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı.
Maybe this is just nuts to me??but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ????? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM— Lukeee?? (@lukeXC2002) May 29, 2022
AMAÇ 'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEKTİ' İDDİASI
İddiaya göre saldırı iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildi. Söz konusu kişinin salondan çıkarılırken, "Gezegeni yok etmeye çalışanlar var. Dünya'yı düşünün" diye bağırdığı belirtildi.
Aquí el momento en que se llevan a quien le aventó un pastel a la Monalisa.pic.twitter.com/HBayMOdcKV— Alejandro Alemán (@elsalonrojo) May 29, 2022
TABLO ZARAR GÖRMEDİ
Leonardo da Vinci'nin 1503 ve 1519 yılları arasında ürettiği ve sanat tarihinin en önemli eserlerinden biri olan Mona Lisa, cam bariyer sayesinde herhangi bir zarar görmedi. Bahsi geçen kişinin salondan çıkarılması ve tablonun hızla temizlenmesi sayesinde olay daha fazla büyümedi.
BU İLK DEĞİL
Öte yandan Mona Lisa tablosu ilk kez saldırıya uğramıyor. 2009'da Rus bir kadın da elindeki çayla dolu fincanı tabloya fırlatmıştı.
Eser 1974'te Tokyo Ulusal Müzesi'nde sergilenirken tekerlekli sandalyeli bir kadın tabloyu kırmızı sprey boyayla boyamış ve müzenin engelliler için rampalar koymamasını protesto etmişti. 1956'daysa Bolivyalı bir öğrenci tabloya taş fırlatmış ve koruyucu camın kırılmasına ve eserin zarar görmesine neden olmuştu.
Mona Lisa, 1911'de çalınmış ve yaklaşık üç yıl boyunca bulunamamıştı.
Video Haberler
- Silivri'de bıçaklı kavga: Baba ve oğlu yaralandı
- Toplu taşımada maskesiz ilk gün
- Afrikalı işçiler bu yıl da çay hasadında
- Antalya'da kuş dostu veteriner
- Köpeği ezip yoluna devam etti
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- 8 soru 8 kötü haber
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- 7 yaşındaki Elif'i MR'da yaktılar!
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- İşte AKP'nin son planı!
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Özdağ'dan 'hayırlı olsun' paylaşımı