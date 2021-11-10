Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunun replikası 2.4 milyon liraya satıldı

10 Kasım 2021 Çarşamba, 12:56

Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son olarak, Mona Lisa’nın replikası daha, Paris’te yapılan açık artırmada 210 bin Euro’ya (yaklaşık 2,4 milyon TL) satıldı.

Reuters'ın haberine göre, Artcurial Müzayede Evi, orijinaline birebir benzeyen tablo için 150 bin ila 200 bir Euro arasında fiyat biçmişti.

NTV'nin aktardığına göre, Leonardo da Vinci'nin tablosunun orijinalini, Fransa Kralı I. François 1518 yılında ressamdan satın almıştı.

Orijinal tablo, halen Paris’teki Louvre Müzesi’nde sergileniyor ve kalabalık bir ziyaretçi kitlesinin ilgisini çekiyor.

Haziran ayında bir Avrupalı koleksiyoncu, bir başka 17. yüzyıl Mona Lisa replikasını 2,9 milyon Euro’ya satın almıştı. Paris’teki Christie Müzayede Evi’nde yapılan satış, bir reprodüksiyon çalışması rekoruydı.

2017’de de New York’taki Christie'de Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu 450 milyon dolara satılmıştı.