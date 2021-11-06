400 yıllık Mona Lisa replikası satışa çıkarılacak

Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü Mona Lisa tablosunun birebir kopyası olan 400 yıllık bir tablo, Paris'te müzayedeye sunulacak. Tablonun 150 bin ile 200 bin Avro arasındaki bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 10:13
400 yıllık Mona Lisa replikası satışa çıkarılacak
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Fransa Kralı 1. François'in Leonardo da Vinci'den 1518'de satın aldığı ve bugün Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Mona Lisa tablosunun replikaları sanatseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, dünyanın en meşhur Mona Lisa replikalarından birinin birkaç ay önce rekor fiyata satılmasının ardından, salı günü Paris'teki Artcurial müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek müzayedede 400 yıllık bir replika daha satışa sunulacak.

1600'lü yıllarda resmedildiği belirtilen ve orjinaline neredeyse birebir oranda benzerliği nedeniyle ressamın orjinal Mona Lisa tablosunu yakından gördüğü tahmin edilen replikanın 150 bin ila 200 bin Avro arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Haziran ayında 17. yüzyıldan kalma bir diğer Mona Lisa replikası, Avrupalı bir koleksiyoncu tarafından 2.9 milyon Avro'luk rekor bir fiyata satın alınmıştı.


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