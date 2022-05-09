Moon Je-in: Kuzey Kore ile barış çabaları sürdürülsün

Güney Kore Devlet Başkanı Moon, Kuzey Kore ile barış çabasının sürdürülmesi çağrısı yaptı.

AA
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 10:16
Moon Je-in: Kuzey Kore ile barış çabaları sürdürülsün
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10 Mayıs itibarıyla görevini Yoon Suk-yeol'a devredecek olan Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, bir veda konuşması yaptı.

Moon, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik çabaların devam etmesini umduğunu söyledi.

5 yıllık görev süresi boyunca liberal politikalar yürüten Moon, Kuzey Kore’ye karşı daha sert bir tutum sergileme sözü veren yeni lider Yoon’un döneminde de komşuları ile barışın inşasına yönelik çabaların devam ettirilmesini istedi.

Yoon Suk-yeol, muhalefetteki Halkın Gücü Partisi'nin adayı olarak girdiği 9 Mart'taki Devlet Başkanlığı seçiminde oyların yüzde 48,59'unu kazanmıştı.

Yarın göreve başlayacak yeni Devlet Başkan Yoon'un, ABD ile yakınlığı koruyarak Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasını hedefleyeceği belirtiliyor.


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