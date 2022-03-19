Moskova Borsası'nda işlemler 3 haftanın ardından "kısmen" tekrar başlayacak
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 28 Şubat’tan bu yana kapalı olan Moskova Borsasının 21 Mart’ta "kısmen" işlemlere açılacağını açıkladı.
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, gazetecilere yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin kapsamlı yaptırımlar uyguladığı ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Moskova Borsasındaki dalgalanmalar nedeniyle işlemleri durdurmak zorunda kaldıklarını aktaran Nabiullina, "Şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız. Pazartesi günü ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine (OFZ) yönelik işlemler başlayacak. Dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası, OFZ alımları yapacak" ifadesini kullandı.
Nabiullina, Rusya Merkez Bankasının politika faizini yüzde 20’ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğuna işaret ederek, "Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranı da düşecek" dedi.
DÖNÜŞ BAŞLADI
Rusya’da bankalardan şubat sonunda önemli miktarda nakit para çekildiğini belirten Nabiullina, "Son 2 haftada bu paraların tekrar bankalara döndüğünü görüyoruz. Faiz artışı, bu dönüşte kilit bir rol oynadı" değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Merkez Bankası, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 20 seviyesinde bırakmıştı.
Moskova Borsası, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
İlgili Haberler
- Rusya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Ukrayna'nın işgali: Yeni yaptırımlar Rusya ekonomisini ne kadar etkileyecek?
- Almanya'yı zora sokacak Rusya iddiası
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Günlük tuz kullanımına ilişkin uyarı
- Uzmanı uyardı: 'Uyku apnesi mutlaka tedavi edilmeli'
- Savaş Avrupa'nın yeşil enerjiye geçişini sağlayacak mı?
- Türkiye'de ilk: İBB elektrik dağıtım şirketi kurdu
- Güneş lekelerinden kurtulmanın yolları
- Öyküler de ‘yolda’dır şarkılar da...
- Çanakkale; hep yeniden...
- Oğuz Tansel ve ‘Üç Kanatlı Masal Kuşu’...
- 'Rusya'ya karşı savaşacağız deyince serbest bırakıldılar
- Esad'dan yıllar sonra kritik ziyaret