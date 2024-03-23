Moskova saldırısında can kaybı 93'e yükseldi: 'Daha da artması bekleniyor'

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda ölü sayısı 93'e yükseldi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.03.2024 - 11:48
Moskova saldırısında can kaybı 93'e yükseldi: 'Daha da artması bekleniyor'
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Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıya ilişkin ölü sayısının arttığı kaydedildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 93'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, "Şu anda ölü sayısının 93 kişi olduğu tespit edildi. Ölü sayısının daha da artması bekleniyor" denildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıya ilişkin Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin, FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü açıkladı.

Kremlin, Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların salonda rastgele ateş açtıkları görülürken, Rus Federal Güvenlik Servisi, terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişinin öldüğünü, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko da 60’ı ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, yangının söndürülmesi için yüzlerce ekip sevk edilmişti. Binanın çatısı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya), silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik operasyonun sürdüğünü bildirmişti.


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