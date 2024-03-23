Moskova saldırısında şüpheliler yakalandı: 'Ukrayna tarafında temasları var'

Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:39

Güncelleme: 23.03.2024 - 12:39

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor.

Terör saldırısında hayatını kaybeden 41 kişinin kimliği belirlendi.

Saldırıda yer alan 11 şüpheli kişiden dördünün kimlikleri Rus basını tarafından paylaşıldı. Saldırganların, Tacik vatandaşı olduğu öğrenildi.

2 SALDIRGAN NASIL YAKALANDI?

Rus milletvekili Alexander Khinstein, terör saldırısını gerçekleştirenlerin kullandığı aracın Bryansk bölgesindeki Hatsun köyü yakınlarında tespit edildiğini bildirdi.

Khinstein, aracın kaçmaya çalışması üzerine polisler tarafından müdahale edilip, durdurulduğunu söyledi.

Olay yerinde bir şüphelinin gözaltına alındığı belirten Khinstein, diğer şüphelinin ormana kaçtıktan sonra yakalandığını kaydetti.

Khinstein, Aracın içinden çok sayıda silah, mühimmat ve Tacik pasaportlarının bulunduğunu ifade etti.

FSB'DEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırganların Rusya-Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandıklarını duyurdu.

FSB, terör saldırısının "dikkatlice" planlandığını belirterek, saldırganların "Ukrayna tarafında temaslarının olduğunu" açıkladı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERE TAZMİNAT ÖDENECEK

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 500 bin ila 3 milyon ruble arasında tazminat ödeneceğini söyledi.

Sobyanin, "Moskova Belediyesi, saldırıdan etkilenenlere mali destek sağlayacak. Saldırıda hayatını kaybeden kişilerin cenaze törenlerini de üstleneceğiz" dedi.

TACİKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Tacikistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü TASS'a verdiği demeçte, Duşanbe'nin Tacik vatandaşlarının terör saldırısına karıştığı iddiasıyla Moskova ile temas halinde olduğunu söyledi.

Sözcü, "Tacik makamları, ülke vatandaşlarının Moskova'daki Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısına karıştığı iddiasıyla Rus meslektaşlarıyla yakın temas halindeler" dedi.

PUTİN İLE LUKAŞENKO TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Belarus Cumhurbaşkanı dün Moskova'daki terör saldırısı ile ilgili olarak derin başsağlığı diledi. Taraflar terörizme karşı mücadelede işbirliği yapmaya hazır olduklarını teyit ettiler" denildi.

UKRAYNA SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna yönelik terör saldırısıyla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.

Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor" ifadesini kullandı.