Moskova’daki AVM’de su borusu patladı: 4 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2023 - 09:44
Abone Ol google-news

Moskova’daki bir alışveriş merkezinde sıcak su borusu patladı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı.

Çok sayıda sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay yerinde yaralıların vücutlarında yanıkların oluştuğu belirtildi. Patlama sonucu alışveriş merkezinde bulunan bir restoranı su bastı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirterek, “Tüm kazazedeler için tıbbi ekipman sağlıyoruz” dedi.

Moskova’da 2007 yılında hizmete giren alışveriş merkezinde 150’den fazla mağaza bulunuyor.


Rusya Moskova AVM su borusu

İlgili Haberler

Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü

Meksika’da akaryakıt kamyonu patladı: 1 ölü
Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi

Dünyanın en güçlü pasaportu belirlendi
Sığınmacılar için 'yüzer hapishane' sosyal medyada gündem oldu

Sığınmacılar için 'yüzer hapishane' sosyal medyada gündem oldu

En Çok Okunan Haberler