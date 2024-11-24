Mossad soruşturma başlatmıştı: Kayıp hahamın cesedi BAE'de bulundu

Yayınlanma: 24.11.2024 - 14:13

Güncelleme: 24.11.2024 - 14:13

BAE'de “Chabad” adlı bir Ortodoks Yahudi grubu için çalışan İsrail-Moldovalı haham Zvi Kogan'dan Perşembe gününden beri haber alınamadığını açıklayan İsrail Başbakanlık Ofisi, Kogan'ın ölü halde bulunduğunu açıkladı.

Kogan'ın ölümünü “iğrenç bir antisemitik terör eylemi” olarak kınayan ve faillerin adalete teslim edilmesini sağlama sözü veren Başbakanlık Ofisi, “İsrail devleti onun ölümünden sorumlu olan suçluları adalete teslim etmek için elindeki tüm imkânları kullanacaktır” açıklamasında bulundu.

Mossad ve BAE'deki yetkililer, Kogan'ın kaybolmasının “bir terör olayıyla” ilgili olabileceği yönündeki bilgiler üzerine soruşturma başlatmıştı.

ABD vatandaşı olan eşi Rivky ile birlikte BAE'de yaşayan Kogan'ın, Dubai'de Filistin yanlılarının internet üzerinden protestolarına hedef olan bir market işlettiği belirtildi.

Ortodoks Yahudiliğin önde gelen ve son derece gözlemci bir kolu olan “Chabad Lubavitch” hareketi, Kogan'ın en son Dubai'de görüldüğünü söyledi.

İsrailli yetkililer, BAE'ye zorunlu olmayan tüm seyahatlere karşı tavsiyelerini yeniden yayınladılar ve şu anda orada bulunan ziyaretçilerin hareketlerini en aza indirmeleri ve güvenli bölgelerde kalmaları gerektiğini söylediler.