Mozambik'te operasyon: 30 örgüt üyesi teslim oldu

Mozambik'te teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 30 terörist teslim oldu.

AA
20 Mayıs 2022 Cuma, 10:26
Mozambik'te operasyon: 30 örgüt üyesi teslim oldu
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Doğu Afrika ülkesi Mozambik'in kuzeyinde Cabo Delgado bölgesinde güvenlik güçleri tarafından teröristlere yönelik bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda, El Kaide bağlantılı Ensar'us Sunna örgütü üyesi 18-40 yaş arası 30'dan fazla kişinin silahlarını bırakarak teslim olduğu bildirildi.

SALDIRILAR 2017 YILINDAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası, yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.


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