Mozambik'te seçim protestoları: 10 ölü

Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:27

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:27

Ülkede cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 71'ini alan Chapo birinci olurken, en yakın rakibi Podemos Partisinden Venancio Mondlane oyların yüzde 20'sini aldı.

Mozambik Tabipler Birliği ve Mozambik Sağlık Çalışanları Derneği ortak açıklamasında, 18 ila 26 Ekim tarihlerinde muhalefetin düzenlediği protestolarda 10 kişinin açılan ateş sonucu öldüğü, 63 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, olaylara müdahale eden güvenlik güçlerinin göstericilere "öldürmek" amacıyla ateş ettiğine dikkati çekildi.

Mozambik'te 9 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini, iktidardaki FRELIMO adayı Chapo kazanmıştı.

Seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet, taraftarlarına grev ve gösteri çağrısı yapmıştı.

Gösteri çağrıları sonrası Mondlane'nin danışmanı ve Mozambik Kalkınma İyimser Partisinin avukatı Elvino Dias ile parti üyesi Paulo Guambe 18 Ekim'de başkent Maputo'da vurularak öldürülmüştü.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, seçim sonrası şiddet ve son dönemde yaşanan cinayetlerden dolayı "derin endişe" duyduğunu ifade etmiş ve yaşananları kınamıştı.