Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gana, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası B Grubu 3. hafta maçında Mozambik ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2024 - 11:15
Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.

Christopher Hughton yönetimindeki Gana, B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile karşı karşıya gelecek.

MOZAMBİK - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Olympique Alassane Ouattara Stadyumu'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

MOZAMBİK - GANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Gana, grupta oynadığı son maçta Mısır ile 2-2 berabere kalmıştı.

Mozambik ise Yeşil Burun Adaları'na 3-0 mağlup olmuştu.


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