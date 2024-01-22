Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gana, Fildişi Sahili'nde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası B Grubu 3. hafta maçında Mozambik ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Afrika Uluslar Kupası heyecanı sürüyor.
Christopher Hughton yönetimindeki Gana, B Grubu'nda Chiquinho Conde'nin ekibi Mozambik ile karşı karşıya gelecek.
MOZAMBİK - GANA MAÇI SAAT KAÇTA?
Olympique Alassane Ouattara Stadyumu'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MOZAMBİK - GANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Gana, grupta oynadığı son maçta Mısır ile 2-2 berabere kalmıştı.
Mozambik ise Yeşil Burun Adaları'na 3-0 mağlup olmuştu.
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