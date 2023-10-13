AKP'nin acı günü: İlçe başkan yardımcısı feci kazada öldü

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada AKP Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 10:19
AKP'nin acı günü: İlçe başkan yardımcısı feci kazada öldü
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İlçeye bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, AKP Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk (57) idaresindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, yoldan çıkarak su kanalına düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. 

KALP KRİZİ İDDİASI

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Eyüp Aslantürk’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


AKP kaza

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