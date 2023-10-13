AKP'nin acı günü: İlçe başkan yardımcısı feci kazada öldü
Kayseri’nin Hacılar ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada AKP Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Aşağı Mahalle Erenler Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, AKP Develi İlçe Başkan Yardımcısı Eyüp Aslantürk (57) idaresindeki 50 SF 514 plakalı otomobil, yoldan çıkarak su kanalına düştü.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.
KALP KRİZİ İDDİASI
Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Eyüp Aslantürk’ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akpınar’ın çocuğu olduğu ortaya çıktı!
- Bora Kaplan ve 1 milyar TL’lik skandal
- İsrail-Filistin gerilimi 6. gününde
- İsmi geçmiyordu
- Tarikatçılar şimdi de taharete taktı!
- Özgür Çelik'ten Erdoğan'a yanıt!
- Mustafa Şentop ile baskı kurmaya mı çalıştılar?
- İsrail Suriye'yi vurdu: AKP'den ilk açıklama geldi
- Erdoğan 'montaj'ı unuttu
- Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi!