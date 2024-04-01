Muhalefetin seçim zaferini böyle gördüler: “İstanbul’u yöneten, Türkiye’yi yönetir...”

Yayınlanma: 01.04.2024 - 00:49

Güncelleme: 01.04.2024 - 00:49

Milano merkezli yayın organı Corriere Della Sera, Türkiye yerel seçimlerini anlattığı yazıda, “Kemalistler sonunda zafere ulaştı” ifadesine yer verdi. Ankara sokaklarından alıntı yapan İtalyan basını, “Türkiye laiktir, laik kalacak” tezahuratlarını okuyucularıyla paylaştı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye genelinde 35 şehirden 81’ini CHP’nin kazandığını yazan basın kuruluşu, AKP merkez binasında “kurşuni bir hava olduğunu” ve bir çok AKP’linin büyük bir yasda olduğunu yazdı. Haberde, “Sultan (Erdoğan), Türkiye’nin ekonomik merkezini geri alamadı” ifadesine yer verildi.

"İSTANBUL’U YÖNETEN, TÜRKİYE’Yİ YÖNETİR"

İtalyan basını, özellikle İstanbul’un önemi üzerinde durdu. 516 milyar bütçesiyle Türkiye’deki diğer tüm şehirleri geride bıraktığını belirtti. Corriere Della Sera, Sultan lakabıyla hitap ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1994’te söylediği sözleri de hatırlattı: “İstanbul’u yöneten, Türkiye’yi yönetir.”

İtalyan basını, Türk halkının seçim yorgunluğuna da değindi. Eski seçimlere göre çok daha az oy kullanıldığı üzerinde duran Corriere Della Sera, halkın umutsuzluğunun hissedildiğini belirtti.

Bunun yanında, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında başarısız muhalefet koalisyonundan bu yana elde edilen başarıya da dikkat çekildi.