Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu

Dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash, sosyal medya platformu X üzerinden görüşlerini paylaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tavsiyede bulunmayı da ihmal etmeyen Ash, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"CHP'nin İstanbul, Ankara, İzmir ve (diğer) büyük şehirleri alması ve ulusal oylamada da AKP'yi yenmesi ile birlikte AKP, yerel seçimlerde oldukça net bir şekilde, büyük bir yenilgi aldı. Her şey enflasyonla ilgili! [Bu durumda] Erdoğan'ın, Şimşek ve TCMB'deki yeni ekibe desteğini iki katına çıkarması gerekiyor..."

Turkey - pretty clear big defeat for AKP in local elections with CHP taking Istanbul, Ankara and Izmir and big cities, and beating AKP in national vote. It’s all about inflation! Erdogan needs to double down in support for Simsek and the new team at the CBRT.