Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk , platforumda devam eden 'basın özgürlüğü' tartışmaları devam ederken geçen hafta attığı bir tweette, "Sömürgecilikten kurtulma (Dekolonizasyon) Yahudi soykırımını ima eder, bu nedenle kullanımı doğru değildir" ifadesini kullanmıştı.

Yes, “decolonization” necessarily implies a Jewish genocide, thus it is unacceptable to any reasonable person — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Sputnik'te yer alan habere göre, 'Sömürgecilikten kurtulma' sözcüğünün 'cihatcı' bir sözcük olduğuna katılan Musk, bugün attığı tweette ise, "Geçen hafta da bahsettiğim gibi, 'Sömürgecilikten kurtulma' ve 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sözleri benzer örtmeceler ile zorunlu soykırım anlamına geliyor. Aşırı şiddete yönelik açık çağrılar hizmet şartlarımıza (X sosyal medyasına) aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır" açıklamalarında bulundu.

As I said earlier this week, “decolonization”, “from the river to the sea” and similar euphemisms necessarily imply genocide.



Clear calls for extreme violence are against our terms of service and will result in suspension. https://t.co/1fCFo5Lezb — Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2023