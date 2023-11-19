Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak

X platformunun sahibi Elon Musk, 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'Filistin'in dekolonizasyonu' gibi ifadelerin X sosyal medya (eski Twitter) platformunda sakıncalı kelimeler olarak sayılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 15:32
Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak
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X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, platforumda devam eden 'basın özgürlüğü' tartışmaları devam ederken geçen hafta attığı bir tweette, "Sömürgecilikten kurtulma (Dekolonizasyon) Yahudi soykırımını ima eder, bu nedenle kullanımı doğru değildir" ifadesini kullanmıştı.

Yes, “decolonization” necessarily implies a Jewish genocide, thus it is unacceptable to any reasonable person

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023
Sputnik'te yer alan habere göre, 'Sömürgecilikten kurtulma' sözcüğünün 'cihatcı' bir sözcük olduğuna katılan Musk, bugün attığı tweette ise, "Geçen hafta da bahsettiğim gibi, 'Sömürgecilikten kurtulma' ve 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sözleri benzer örtmeceler ile zorunlu soykırım anlamına geliyor. Aşırı şiddete yönelik açık çağrılar hizmet şartlarımıza (X sosyal medyasına) aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır" açıklamalarında bulundu.

TERÖRLE BAĞLANTILI GÖRÜYORLAR

Yakın zamanda Çekya'da yetkililer, dünyanın her yerindeki Filistin'e destek gösterilerinde uzun yıllardır yer verilen 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' sloganının kullanılmasının, "terör propagandası' sayılarak cezalandırabileceğini duyurmuştu.

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