Musk'a göre X bir flört uygulamasına dönüşebilir

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra X'e dönüştürmüştü. Her şeyi yapabilmesini istediği bu uygulama şimdi de flört fonksiyonuna kavuşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:00
Musk'a göre X bir flört uygulamasına dönüşebilir
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X platformu için yenilikleri duyurmaya devam eden Elon Musk, şimdi de X Dating adı verilen bir özelliğin yakında geleceğini aktardı. Bu yenilik sayesinde uygulama flört uygulamalarına benzeyecek şekilde bazı özelliklere sahip olacak.

YENİ ÖZELLİKLERİN NE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Elon Musk, Twitter'ın eski tadının kalmadığını ve bu yüzden satın almak istediğini söyledikten sonra dediğini yapmıştı. Bu sancılı süreç sonunda X'e dönüşen Twitter'da kullanıcıların sevdiği ama çoğunlukla da eleştirdiği özellikler gelmişti. Bunun yanı sıra Musk, platformu çok aktif kullanıyor ve uygulamaya gelecek yenilikleri de buradan duyuruyor.

Yakın tarihli bir açıklamada ise Musk'ın platforma flört uygulaması özelliklerinin geleceğini doğrulaması dikkat çekti.

X'i her şeyin tek bir çatı altında toplandığı bir platform olması amacını halen taşıyan Musk'ın bu kararının ayrıntıları henüz bilinmiyor. Ancak X Dating hakkında yakında bazı bilgilerin verilmesi bekleniyor.


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