Beyaz Saray, Elon Musk'ı kınadı

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk'ın yaptığı paylaşıma ilişkin, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz" dedi.

AA
Yayınlanma: 18.11.2023 - 13:22
Beyaz Saray, Elon Musk'ı kınadı
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Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, gazetecilere Elon Musk'ın X'teki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Bates, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor" paylaşımına "Gerçekleri söyledin" yorumunu yapan Musk'ı "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçladı.

İnsanları nefrete karşı bir araya getirmenin herkesin sorumluluğu olduğunu kaydeden Bates, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz ve kınamaya devam edeceğiz" dedi.

Öte yandan Musk yaptığı başka bir paylaşımda, Filistin destekçilerinin kullandığı bazı sloganların "soykırım iması" yaptığını belirterek, bu sloganları kullananların hesaplarının askıya alınabileceğini ifade etti.


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