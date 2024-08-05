Musk'ın desteğini değerlendirdi: Başka bir seçeneğim yok

ABD'de eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın "desteğini aldığı için elektrikli araçları desteklemekten başka seçeneğinin olmadığını" belirtti.

AA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 08:03
Musk'ın desteğini değerlendirdi: Başka bir seçeneğim yok
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Seçim kampanyası için Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, ABD'li milyarder Musk'ın kendisine olan desteğini değerlendirdi.

Trump, "Ben elektrikli arabalardan yanayım. Olmak zorundayım çünkü biliyorsunuz, Elon beni çok güçlü bir şekilde destekledi. Yani başka bir seçeneğim yok" dedi.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, daha önce, Trump'ın başkanlık kampanyasına bağış yaptığını ancak bağışlarının "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu belirtmişti.

Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araçlara verdiği desteği "cehenneme geçiş" olarak nitelendirmişti.


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