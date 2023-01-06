Rusya'nın Azak Denizi yakınlarında 'UFO' düşürüldüğü iddia edildi
Rus hava savunma sistemlerinin, Azak Denizi yakınlarında bir "UFO" düşürüldüğü ileri sürüldü.
Rusya'nın, Azak Denizi yakınlarında bir "UFO" düşürdüğü iddia edildi.
Rusya'nın Rostov Oblastı Bölge Valisi Vasily Golubev, 3 Ocak'ta bölgenin Myasnikovsky bölgesindeki Sultan Sala köyü üzerinde yaklaşık bir buçuk mil yükseklikte uçan "top şeklinde küçük boyutlu bir cismin" hava savunma sistemi füzeleriyle imha edildiğini söyledi.
Yerel haber kaynağı Pivyet Rostov, "top şeklindeki bir UFO'nun gökyüzünde vurulduğunu" doğruladı.
Cismin "imha edilmesine karar verildiğini" açıklayan Golubev, halkı sakin olmaya çağırarak, "gökyüzünün hava savunma sistemleriyle kaplı olduğu" ve "herhangi bir tehlike olmadığı" konusunda güvence verdi.
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