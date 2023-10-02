Musk'tan Trudeau'ya tepki: İfade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Kanada'da sosyal medya ve podcast hizmeti sunan servislerin devlete kayıt yaptırmasıyla ilgili düzenlemeye ilişkin, Başbakan Justin Trudeau'nun "ifade özgürlüğünü bastırmaya çalıştığını" savundu.

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 14:04
Musk'tan Trudeau'ya tepki: İfade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor
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Elon Musk, X'te, söz konusu düzenlemenin yer aldığı bir gönderiyi alıntılayarak "Trudeau, Kanada'da ifade özgürlüğünü bastırmaya çalışıyor. Utanç verici" ifadeleriyle paylaştı.

Kanada Hükümeti, 29 Eylül'de, ülkede yayın hizmeti verenlerin, Radyo-Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonuna (CRTC) kayıt yaptırmasını gerektiren düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, sosyal medya ve podcast hizmeti sunan çevrim içi servislerin CRTC'ye kayıt yaptırması gerektiği belirtilmiş, sadece video oyunu ve sesli kitap hizmeti sunanların ise kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığı bildirilmişti.


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