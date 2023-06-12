Mercedes'ten Tesla'ya otonom sürüş çalımı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:00

Güncelleme: 12.06.2023 - 07:00

Mercedes-Benz, seviye 3 otonom sürüşe sahip seri üretim araçları satmak için Kaliforniya eyaletinden sertifika alan ilk otomotiv şirketi oldu. Şirket daha önce Nevada'da sertifika almıştı. Mercedes'in sunduğu; SAE Seviye 3 Drive Pilot sistemi, belirli otoyollarda ve belirli koşullarda insan sürücünün aktif kontrolü olmadan çalışabiliyor.

Mercedes'in Drive Pilot sisteminin, 2024 S-Serisi ve 2024 EQS modellerinde bir seçenek olarak sunulacağı açıklandı. Bu teknolojiyle donatılmış ilk otomobillerin ise 2023'ün sonlarında müşterilere teslim edilmesi bekleniyor.

Mercedes'ten yapılan açıklamada; Mercedes-Benz Drive Pilot'un, uluslararası geçerliliğe sahip tip onayına sahip dünyanın tek SAE Seviye 3 sistemi olduğu vurgulandı. Çok sağlam bir temel üzerine kuruludur ve yeni endüstri standartları belirler. Kaliforniya ve Nevada'daki yetkililer tarafından alınan sertifikaların, sistemin güvenli ve dolayısıyla doğru yaklaşımı teyit ettiği ifade edildi.

Bu teknolojiye sahip araçlar, 64 km/sa hıza kadar tamamen otonom bir şekilde otoyol bölgelerinde kullanılabilecek.

Mercedes-Benz, gelecekte sistemin 128 km/sa hıza kadar çalışmasını sağlamak istiyor.