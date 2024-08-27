Nafaka ödememek için ölü numarası yapan adam hapse atıldı
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir adam, nafaka ödememek için ölümünü sahtelediği gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD’nin Kentucky eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Jesse Kipf, çocuk nafakasından kaçmak için ölümünü sahtelediği gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezası aldı.
Savcılar, Kipf’in bir doktorun kimlik bilgilerini kullanarak Hawaii’de kendi ölüm kaydını oluşturduğunu ve bu yolla çeşitli devlet veri tabanlarında ölü olarak kaydedildiğini belirtti.
Kipf, başka eyaletlerin kayıt sistemlerine de erişim sağlayarak bu bilgileri karanlık ağda satmaya çalıştı.
Tutuklanmasının ardından suçunu itiraf eden Kipf, bilgisayar dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı suçlamalarından suçlu bulundu.
ABD Doğu Kentucky Bölge Savcısı Carlton Shier, bu olayın siber suçların ciddiyetini ve çevrim içi güvenliğin önemini hatırlattığını vurguladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aracına aldığı otostopçu öldürmüş!
- Başkan Köksal'dan Cumhuriyet'e ilk açıklama
- Z Kuşağı ve Y Kuşağı neden telefonlara cevap vermiyor?
- Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava
- Kuvvet komutanları bu sefer sahneye çıkmadı!
- Oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu otomobille ezdi!
- Ünlü sigara markası iflasın eşiğine geldi
- NOW TV, Gülbin Tosun'u zorunlu izne çıkardı
- MHP'li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti
- Doktorluk yaptığı hastanede yanlış teşhis konuldu