Eşine 100 bin dolar nafaka ödememek için ölü numarası yaptı

ABD'de bir adam, eski eşine 100 bin dolardan fazla nafaka ödememek için kendini ölü gösterdiği bir belge hazırladığını itiraf etti.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 08.04.2024 - 13:26
Eşine 100 bin dolar nafaka ödememek için ölü numarası yaptı
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ABD'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Jesse Kipf, bir doktorun bilgilerini çalarak, Hawaii'de ölüm kayıt sistemine erişti.

Kentucky Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde yapılan savunma anlaşmasına göre, 39 yaşındaki Kipf, daha sonra öldüğünü gösteren bir vaka oluşturup belgeledi.

Anlaşmada, "Sanık ayrıca başka gerçek kişilerden çaldığı kimlik bilgilerini kullanarak diğer eyaletlerin ölüm kayıt sistemlerine de sızmıştır. Sanık kısmen eski eşine karşı ödenmemiş nafaka yükümlülüklerinden kaçınmak için kendi ölümünü taklit etmiştir" denildi.

Kipf ayrıca, kendisine yönelik bir kez ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve bir kez de bilgisayar dolandırıcılığı suçlarını kabul etti.

Mahkeme belgesine göre Kipf, başkalarından çaldığı bilgilerle özel iş, devlet ve şirket ağlarına girdiğini ve ağlara erişimi çevrimiçi alıcılara satmaya çalıştığını da kabul etti.

Kipf'in suçlarının, devlet ve şirket ağlarında 79 bin dolardan fazla kayıp ve eski eşinin uğradığı 116 bin dolardan fazla kayıp da dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 195 bin dolardan fazla tahmini zarara yol açtığı belirtildi.

İtiraf anlaşmasına göre Kipt, haksızlığa uğrattığı tüm taraflara tazminat ödemeyi kabul etti.

SABIKASI OLDUKÇA KABARIK

Kipf, ilk olarak Kasım 2023'te federal bir büyük jüri tarafından beş bilgisayar dolandırıcılığı ve üç ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı suçlamasıyla suçlandı.

Kipf, Arizona, Hawaii ve Vermont eyalet web sitelerinin yanı sıra GuestTek Interactive Entertainment Ltd ve Milestone Inc. şirketlerine yasadışı yollardan erişmekle suçlanıyordu.

İddianameye göre, Kipf, 2020 ve 2023 yıllarında sahte bir sosyal güvenlik numarasıyla iki kredi hesabı açtığı iddiasıyla federal sigortalı finans kuruluşlarıyla bağlantılı başvurularda yanlış beyanda bulunmakla suçlandı.

Bu ilk suçlamalar 30 yılı aşkın hapis cezası almasını gerektiriyordu.

Mahkeme kayıtlarına göre, Kipf savunma anlaşmasını kabul ettikten sonra en fazla yedi yıl hapis ve 500 bin dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya.


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