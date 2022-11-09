Namaz için durmayı reddeden şoför İngiliz gazetesinde yer aldı
The Guardian, seyahat esnasında namaz molası isteyen yolcuyu geri çeviren şoföre gazetesinde yer verdi. İngiliz gazete, haberini "Türkiye'de laiklik tartışması yeniden alevlendi" başlığıyla yayımladı.
Abdullah Gündüz isimli bir kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yolcululuğunu gerçekleştirdiği otobüs firması Öz Erciş Seyahat'in kendisine namaz molası için izin vermediğini iddia ederek eleştirisini dile getirdi.
Firmanın avukatı olduğu belirtilen Av. Tuncay Keserci de sosyal medya hesabından "Öz Erciş Seyahat Firması adına yazılı açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunarız" diyerek bir paylaşım yaptı. Keserci yaptığı paylaşımda "Anayasanın 23.maddesi 'yerleşme ve seyahat hürriyeti'ni ve 24.maddesi 'din ve vicdan hürriyeti'ni güvence altına almıştır" dedi.
The Guardian gazetesi yayınladığı haberde, “Otobüs şoförünün bir yolcunun namaz kılabilmesi için durma konusundaki isteksizliği, çoğunluğu Müslüman olan ülkede laiklik konusunda yeni bir tartışmanın ateşlenmesine neden oldu” diye yazdı.
Erdoğan döneminde Laiklik ilkesinin erozyona uğradığından bahseden The Guardian, İslam'da yer alan 'seferi' kavramına değindi.
İngiliz gazete, "İslam inancı, yolcuların seyahat ederken namaz vakitlerini ve sürelerini ayarlayabilmelerini öngörüyor" dedi.
Haberde, "Çoğunluğu Müslüman ancak laik bir geleneğe sahip bir ülkede uzun süredir devam eden tartışmanın son örneği” denilirken Keserci'nin “Şirket kendisini laiklik tartışmasının merkezinde buluyor. Hedef olarak seçiliyoruz. Bu durum, dindar olmadığımız anlamına gelmiyor. Laiklik Müslümanları da korur" sözlerine yer verdi.
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