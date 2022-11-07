Şehirlerarası otobüste 'namaz molası' tartışması: Öz Erciş Seyahat'ten laiklik vurgusu

07 Kasım 2022 Pazartesi, 00:37

Abdullah Gündüz isimli bir kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seyahat ettiği otobüs firması Öz Erciş'in kendisine namaz molası için izin vermediğini iddia ederek eleştirisini dile getirdi.

Gündüz "65 DH 854 plakalı 'Öz Erciş Seyahat' isimli seyahat firması öğle ve akşam namazları için 3 dk mola talep etmeme rağmen inatla mola veremeyeceğini, namazı sonra kılabileceğimi ve bu ricamı tüm yolcuların hakkına girmek olduğunu iddia ederek talebimi reddetmiştir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcıları konu hakkındaki tartışmalarda ikiye bölündü. Firmanın avukatı olduğu belirtilen Av. Tuncay Keserci de sosyal medya hesabından "Öz Erciş Seyahat Firması adına yazılı açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunarız" diyerek bir paylaşım yaptı.

ÖZ ERCİŞ'TEN LAİKLİK VURGUSU

Firmanın açıklaması olduğu öne sürülen metinde anayasa ve laiklik vurgusu yapılarak şu ifadeler yer aldı:

"Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının önceden belirlenen güzergahlar ve bu güzergahlar üzerinde bulunan mola yerleri dışında, hayati tehlike arz edecek durumlar hariç olmak üzere durması, bizzat toplu taşıma sisteminin bu niteliğinden dolayı amaca uygun değildir. Anayasanın 2.maddesinde Türkiye Cumhuriyet, demokratik ,laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanmıştır. Anayasanın 14.maddesine göre, anayasada tanımlı hakların hiçbiri, özellikle demokratik ve laik anlayışı ortadan kaldırma amacıyla kullanılamaz.

Anayasanın 23.maddesi "yerleşme ve seyahat hürriyeti"ni ve 24.maddesi "din ve vicdan hürriyeti"ni güvence altına almıştır.

Buradan hareketle müvekkil şirketin ,sadece bir veya bir kaç yolcu ibadet edecek diye, ibadet etmeyen ve öngörülen zamanda varmak istediği notkaya ulaşmak isteyen diğer yolcuların ,bahsi geçen anayasal haklarını görmezden gelmesi şirket politikamız nedeniyle mümkün değildir.

Tüm yolcuların bu prensiplere saygı duymasını beklediğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."

FİRMANIN YANITI GÜNDEM OLDU

Seyahat firmasının laiklik vurgulu yanıtı sosyal medyada kısa sürede trend topic listesine girdi. Birçok kullanıcım "Yeni firmam artık Öz Erciş" derken, avukatın paylaştığı metin binlerce kez beğeni ve paylaşım aldı.