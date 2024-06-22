Namibya'da eşcinsel ilişkiyi yasaklayan yasa iptal edildi

Yayınlanma: 22.06.2024 - 12:23

Güncelleme: 22.06.2024 - 12:23

Namibya'da Yüksek Mahkeme, eşcinsel ilişkiyi suç sayan bir yasayı iptal etti.



Davayı açan Namibyalı LGBTQ+ aktivisti Friedel Dausab, "Kendimi çok mutlu hissediyorum. Çok mutluyum. Bu gerçekten sadece benim için değil, demokrasimiz için de dönüm noktası niteliğinde bir karar. Annemin yanında oturuyorum ve bu mesajın tüm ailelere ulaşmasını, böylece çocukların artık birbirlerinden uzaklaşmamasını umuyoruz" diye konuştu.

Üç yüksek mahkeme hakimi tarafından verilen kararda, yasaların Namibya anayasası uyarınca haksız ayrımcılık teşkil ettiği belirtilerek, aynı rızaya dayalı cinsel davranışın bir erkek ve bir kadın arasında olması halinde suç sayılmadığı kaydedildi.

Kararda, "Eşcinsel bir erkek toplum için nasıl bir tehdit oluşturmaktadır ve ona karşı kim korunmalıdır? Bir toplumun bir kesiminin (o toplumun çoğunluğunu oluştursalar bile) büyük ölçüde önyargıdan başka bir şeye dayanmayan özel ahlaki görüşlerinin uygulanmasının böyle meşru bir amaç olarak nitelendirilemeyeceği görüşündeyiz" denildi.

HIV ve Aids konusunda küresel eylemi savunan BM kuruluşu UNAids, yasanın sağlık tesislerinde LGBTQ+ Namibyalılara karşı ayrımcılığı körüklediğini ve kararın daha fazla insanı HIV testi ve tedavisi için öne çıkmaya teşvik edeceğini söyledi.

UNAids'in doğu ve güney Afrika bölge direktörü Anne Githuku-Shongwe, "Namibya eşcinsel ilişkileri suç olmaktan çıkararak LGBTQ+ toplulukları için daha güvenli bir ortam yaratıyor" dedi.

Mart 2023'te yüksek mahkeme, bir alt mahkemenin yurtdışında taşıyıcı annelik yoluyla doğan eşcinsel bir çiftin çocuklarına vatandaşlık verilmesi kararını bozdu. Ardından aynı yılın Mayıs ayında Namibya vatandaşları ile yabancı eşler arasında yurtdışında yapılan eşcinsel evlilikleri tanıdı.

Bunun üzerine ülke parlamentosu evliliği "karşı cinsten kişiler arasında" olarak tanımlayan bir yasa tasarısını kabul etti, ancak bu yasa henüz cumhurbaşkanı tarafından imzalanmadı.

Namibya'nın komşuları Angola ve Botsvana'da eşcinsel seks yasakları sırasıyla 2021 ve 2019 yıllarında kaldırıldı. Ancak Uganda geçen yıl LGBTQ+ karşıtı mevzuatını güçlendirerek, engelli biriyle veya 75 yaşın üzerindeki biriyle eşcinsel ilişkiye girmeyi de içeren "ağırlaştırılmış eşcinsellik" için ölüm cezası getirdi.

Şubat ayında Gana parlamentosu "LGBTQ+ faaliyetlerinin kasıtlı olarak teşvik edilmesi, sponsorluğu veya desteklenmesi" için beş yıla kadar hapis cezası öngören bir yasa tasarısını kabul etti, ancak başkan mahkemede itiraz edildiği için tasarıyı imzalamayı reddetti.